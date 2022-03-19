Как отметил капитан полка "Азов" Святослав Паламарь, в Мариуполе продолжаются ожесточенные уличные бои, российские оккупанты расстреливают тех, кто был связан с армией.

Важно Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя

Берут людей в заложники. Оборонцы города продолжают героическую борьбу – мужественно держат оборону, в том числе воюют трофейным оружием,

– сказал он.

Кроме того, Паламарь призвал украинцев говорить и кричать везде о тех преступлениях, которые россияне совершают в Мариуполе.

"Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах по всему миру! Чтобы его не похоронили под руинами и не смирились с его уничтожением", – сказал он.

Защитники города продолжают наносить урон врагу. Утром 19 марта, как сообщили в подразделении, во время рейда по вражескому командному пункту и тыловому пункту управления, "азовцы" уничтожили склады с боеприпасами, офицерский состав врага, примерно взвод пехоты.

По предварительным данным, уничтожен 1 танк, 2 БТРа и грузовые автомобили, говорят в подразделении.

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Бойцы полка, которые вместе с бойцами морской пехоты и Нацгвардии продолжают защищать город, призывают скорее принять решение, которое начнет деблокаду Мариуполя.

Основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий заявил о готовности армии действовать и деблокировать Мариуполь от 14-тысячной российской армии.

Билецкий подчеркнул, что защитники города ждут прихода основных сил и деблокады Мариуполя.

Защитники Мариуполя сражаются не на грани, а на грани человеческих возможностей. Азовцы, морские пехотинцы, Национальная гвардия Украины, многие другие подразделения творят чудеса. Фактически 3000 бойцов приковали сейчас к себе 14-тысячную российскую группировку. Они сковали своими действиями больше 10% всех оккупационных сил России в Украине – это настоящие герои на уровне 300 спартанцев или казаков, прикрывавших казацкую армию в битве под Берестечком, но сейчас город уничтожается, он уже не на грани, а за пределами гуманитарной катастрофы.

– заявил он в своем обращении.

За оборону Мариуполя защитники города – командир полка Азов Денис Прокопенко "Редис" и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Баранюк – получили звание Героя Украины.

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"Но зная Редиса, я уверен, что с радостью он бы обменял звание на спасенный Мариуполь. На современное оружие, на Байрактары, на деблокаду. Это его награда на 100% – и не только за Мариуполь сегодня, а за весь его путь воина с 2014. Но деблокада Мариуполя – это спасение сотен тысяч жизней украинцев от геноцида", – написал в своем телеграм-канале руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

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