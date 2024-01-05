Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины реализовали комплекс специальных действий в связи с участившимися случаями диверсий со стороны захватчиков и для того, чтобы защитить гражданских украинцев, проживающих в общинах вблизи государственной границы и страдающих от атак агрессора. О рейде в логово окупантов стало известно сегодня, 5 января.

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Российские военные недовольны условиями службы

В ГУР отметили, что на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии России запланировало проверку из-за того, что среди их личного состава есть недовольство и жалобы по поводу плохих условий службы. Об этом свидетельствуют разведывательные данные ведомства.

Разведка сообщила, что перед тем, как должны были приехать московские "ревизоры", рядовые захватчики начали суетиться. Они стали проводить активные инженерные работы.

Рейд в логово захватчиков

С целью нанести врагу потерь и ухудшить его морально-психологическое состояние, спецназовцы ГУР МО Украины спланировали и провели спецоперацию.

Украинские разведчики нанесли противнику потери: смотрите видео

В ГУР сообщили, что во время выполнения задания осуществили заминирование единственной дороги, по которой передвигались оккупанты на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт.

По данным ведомства, в результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на украинских минах противник понес потери. Пока неизвестно сколько ликвидированных и раненых захватчиков. В ГУР отметили, что их количество уточняется.