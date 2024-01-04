Представитель ГУР МО Андрей Юсов ответил на вопросы журналистов по поводу недавних взрывов в Крыму. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что сказали в ГУР

Соцсетями распространялись кадры с последствиями взрывов во временно оккупированном Крыму, в том числе в районе Севастополя. Андрей Юсов прокомментировал эти сообщения о "хлопках".

Да, это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме сейчас. Речь идет о том, что украинские Силы безопасности и обороны продолжают работу,

– ответил он.

При этом Юсов не конкретизировал. Разведчик дал понять, что результаты будут обнародованы позже, если будет такая возможность и это будет целесообразно.

Что известно о "хлопках" в Крыму