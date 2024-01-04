Представитель ГУР МО Андрей Юсов ответил на вопросы журналистов по поводу недавних взрывов в Крыму. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что сказали в ГУР
Соцсетями распространялись кадры с последствиями взрывов во временно оккупированном Крыму, в том числе в районе Севастополя. Андрей Юсов прокомментировал эти сообщения о "хлопках".
Да, это, можно сказать, происходит в онлайн-режиме сейчас. Речь идет о том, что украинские Силы безопасности и обороны продолжают работу,
– ответил он.
При этом Юсов не конкретизировал. Разведчик дал понять, что результаты будут обнародованы позже, если будет такая возможность и это будет целесообразно.
Что известно о "хлопках" в Крыму
- В четверг, 4 января, на временно оккупированном полуострове было неспокойно. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город якобы подвергся самой массированной атаке.
- Представитель оккупационной администрации сообщил, что эту атаку российским военным якобы удалось отразить. Также он заявил о падении обломков в разных районах города. По его словам, есть один пострадавший.
- Минобороны страны-агрессорки похвасталось якобы сбитием 10 ракет. Однако местные жители выложили в соцсети кадры с прилетами. Задымления видели в районе Севастополя, Евпатории и других местах.
- Позже источники сообщили 24 Каналу о поражении российского командного пункта соединения возле Севастополя. Силы обороны Украины ударили по вражескому военному объекту около 15:00.