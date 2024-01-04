Представник ГУР МО Андрій Юсов відповів на питання журналістів стосовно нещодавніх вибухів у Криму. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Читайте також Привіт окупантам, чекаю на епічний звіт, – Олещук про вибухи в Криму
Що сказали у ГУР
Соцмережами ширилися кадри з наслідками вибухів у тимчасово окупованому Криму, зокрема у районі Севастополя. Андрій Юсов прокоментував ці повідомлення про "бавовну".
Так, це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Мова йде про те, що українські Сили безпеки й оборони продовжують роботу,
– відповів він.
При цьому Юсов не конкретизував. Розвідник дав зрозуміти, що результати оприлюднять пізніше, якщо буде така можливість і це буде доцільно.
Що відомо про "бавовну" у Криму
- У четвер, 4 січня, на тимчасово окупованому півострові було неспокійно. Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що місто нібито зазнало наймасованішої атаки.
- Представник окупаційної адміністрації повідомив, що цю атаку російським військовим нібито вдалося відбити. Також він заявив про падіння уламків у різних районах міста. За його словами, є один постраждалий.
- Міноборони країни-агресорки похизувалося нібито збиттям 10 ракет. Однак місцеві жителі виклали в соцмережі кадри з прильотами. Задимлення бачили в районі Севастополя, Євпаторії та інших місцях.
- Пізніше джерела повідомили 24 Каналу про ураження російського командного пункту з'єднання біля Севастополя. Сили оборони України вдарили по ворожому військовому об'єкту близько 15:00.