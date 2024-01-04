Представник ГУР МО Андрій Юсов відповів на питання журналістів стосовно нещодавніх вибухів у Криму. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сказали у ГУР

Соцмережами ширилися кадри з наслідками вибухів у тимчасово окупованому Криму, зокрема у районі Севастополя. Андрій Юсов прокоментував ці повідомлення про "бавовну".

Так, це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі зараз. Мова йде про те, що українські Сили безпеки й оборони продовжують роботу,

– відповів він.

При цьому Юсов не конкретизував. Розвідник дав зрозуміти, що результати оприлюднять пізніше, якщо буде така можливість і це буде доцільно.

Що відомо про "бавовну" у Криму