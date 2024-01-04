В этот четверг, 4 января, во временно оккупированном Крыму было снова громко. Соцсетями распространяются кадры с места событий.

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Что сказали оккупанты

Россиянин Михаил Развожаев, назначенный захватчиками "губернатором" Севастополя, отчитался о якобы сбитии воздушных целей и призвал местных жителей доверять только "официальной" информации от оккупационных властей. Также он сообщил о падении обломка на дом по улице Глухова. Предварительно есть один пострадавший взрослый.

По его словам, часть обломков упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе, а также в районе Федюхиных высот. Представитель оккупационной администрации заявил, что к местам падения обломков выехали спасатели.

Позже он добавил, что обломки рухнули в районе Песочной бухты рядом с жилыми домами, на улице Генерала Жидилова, на набережной Учкуевки. Однако из ракет якобы упала в реку Черная. Развожаев также заявил, что это будто бы была самая массированная атака на Севастополь, которую российская оккупационная армия якобы отразила.

Минобороны государства-террориста тоже прокомментировало "хлопок" во временно оккупированном Крыму. В ведомстве Сергея Шойгу заявили, что российская ПВО якобы сбила 10 ракет.

Что рассказали местные жители

Канал "Крымский ветер" выложил несколько видео с прилетами, опровергающими фейки кремлевской пропаганды, а также поделился интересной информацией.

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По предварительным данным от местных жителей, одну ракету оккупанты вроде бы сбили, а вторая могла попасть в российскую военную часть в Юхариной балке в Севастополе. Туда поехали кареты скорой помощи и пожарные.

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Также многие машины медиков вызвали в район села Уютное Сакского района. Кроме этого, сообщается о пожаре в Севастополе в районе мыса Фиолент (по другой версии – в районе высот Кая-Баш под Балаклавой).

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