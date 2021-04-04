Группа бойцов индийской спецслужбы попала в засаду: погибли более 20 человек – фото 18+
В индийском штате Чхаттисгарх в субботу, 3 апреля, силовики провели спецоперацию по поиску маоистов. В результате столкновения с боевиками погибли по меньшей мере 22 сотрудника служб безопасности, еще 31 – ранен.
Источник:Al Jazeera
В то же время сообщается, что экстремисты понесли более существенные потери. В поисковой операции участвовали более двух тысяч спецназовцев.
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Отмечается также, что маоисты скрываются в джунглях. Они время от времени нападают на деревни, чиновников и полицейских.
В Индии при столкновении с боевиками погибли 22 спецназовца / Фото AFP
Кто такие маоисты
- Маоисты – сторонники сформулированного Мао Цзэдуном ответвления марксизма, которое абсолютизирует революционное насилие.
- С 1960-х годов они ведут подпольную борьбу с правительством в центральной и восточной Индии.
- В основном боевики активизируются в бедных сельскохозяйственных районах.
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