В индийском штате Чхаттисгарх в субботу, 3 апреля, силовики провели спецоперацию по поиску маоистов. В результате столкновения с боевиками погибли по меньшей мере 22 сотрудника служб безопасности, еще 31 – ранен.

В то же время сообщается, что экстремисты понесли более существенные потери. В поисковой операции участвовали более двух тысяч спецназовцев.

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Отмечается также, что маоисты скрываются в джунглях. Они время от времени нападают на деревни, чиновников и полицейских.



В Индии при столкновении с боевиками погибли 22 спецназовца / Фото AFP

Кто такие маоисты