Група бійців індійської спецслужби попала у засідку: загинули понад 20 людей – фото 18+
В індійському штаті Чхаттісгарх у суботу, 3 квітня, силовики провели спецоперацію з пошуку маоїстів. Унаслідок зіткнення з бойовиками загинули щонайменше 22 співробітники служб безпеки, ще 31 – поранений.
Джерело:Al Jazeera
Водночас повідомляється, що екстремісти зазнали істотніших втрат. У пошуковій операції брали участь понад дві тисячі спецпризначенців.
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Зазначається також, що маоїсти ховаються у джунглях. Вони час від часу нападають на села, чиновників і поліцейських.
В Індії під час зіткнення з бойовиками загинули 22 спецпризначенці / Фото AFP
Хто такі маоїсти
- Маоїсти – прихильники сформульованого Мао Цзедуном відгалуження марксизму, яке абсолютизує революційне насильство.
- З 1960-х років вони ведуть підпільну боротьбу з урядом у центральній та східній Індії.
- Здебільшого бойовики активізовуються у бідних сільськогосподарських районах.
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