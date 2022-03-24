25 февраля командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю Фарид Читаев и его 11 бойцов отказались ехать в Украину. Они не захотели выполнять приказ командира отряда о пересечении границы.

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Отказ ехать на войну

Отряд ОМОН, отказавшийся ехать в Украину, находился в оккупированном Крыму с 6 февраля. Когда поступил приказ перейти границу, они заявили о его незаконности, ведь у них не было загранпаспортов, а прямые служебные обязанности ограничивались территорией России. Согласия на командировку на территорию Украины для участия в специальной военной операции они не давали.

Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили со службы. "Омоновцы" считают такое решение незаконным и подали иск о возобновлении работы.