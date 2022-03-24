25 лютого командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" Росгвардії по Краснодарському краю Фарід Читаєв та його 11 бійців відмовилися їхати в Україну. Вони не захотіли виконувати наказ командира загону про перетин кордону.

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Відмова їхати на війну

Загін ОМОН, який відмовився їхати в Україну, перебував в окупованому Криму з 6 лютого. Коли надійшов наказ перейти кордон, вони заявили про його незаконність, адже в них не було закордонних паспортів, а прямі службові обов'язки обмежувалися територією Росії. Згоди на відрядження на територію України для участі у "спеціальній військовій операції" вони не давали.

Бійців Росгвардії повернули у Краснодар, провели службову перевірку та звільнили зі служби. "ОМОНівці" вважають таке рішення незаконним та подали позов про відновлення на роботі.

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