Кроме того, бойцы пообещали отрезать главу президенту страны-агрессорки Владимиру Путину. Об этом в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Бойцы легиона "Свобода России" захватили танк захватчиков

Арестович рассказал, что бойцы добровольческого легиона "Свобода России" 1 июня опубликовали видео, в котором заявили, что захватили танк, чтобы пойти дальше на Москву. Среди них есть и танкисты, поэтому техника легиона понадобится.

Отжали этот танк для того, чтобы в ближайшее время пойти на Москву Путина и всех других таких, как он. Свободу России!,

– сказали бойцы.

Смотрите видео, как военные из легиона "Свобода России" забрали танк у захватчиков:

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Легион также развивается в России

Советник главы ОП добавил, что россияне, которые хотят вступить в ряды легиона, очень рискуют, ведь в Кремле беспокоятся о том, что граждане выезжают и проводят различные проверки. По его словам, легион питается из нескольких источников.

Первое – это пленные, но их сейчас мало берут, потому что изменился характер войны. Второй источник – россияне, которых родители успели вывезти на мероприятие в возрасте 5 – 14 лет. Они как граждане ЕС или США вступили в российский легион, являющийся частью Иностранного легиона. Бойцы попросились именно туда, однако могут воевать бок о бок и американцами, и с британцами.

В свою очередь, третий источник – это люди, выехавшие сразу после начала полномасштабной войны. По словам Арестовича, тогда еще можно было легко это сделать, однако сейчас выехать для россиянина – это проблема, потому что их очень тщательно отслеживают, в частности, через систему военных связей.

Очень большая часть легиона находится в России в подполье. Надписи прилагаются ежедневно – на купюрах, стенах. Несколько бывают проблемы у административных зданий, некоторых заводов и научных институтов. Говорят, что пожары там постоянны,

– заметил советник главы ОП.

Он добавил, что подробности российские партизаны не рассказывают. Однако, по словам бойцов легиона, сейчас воюющих в Украине, они сделали ставку на развитие "Свободы России" именно на территории страны-агрессорки. Более того, они ищут связей с российской оппозицией для политического представительства.

"В Украину им попасть все труднее, ведь вся вся история блокируется. Кроме того, в российских войсках идет прямая пропаганда, чтобы ни в коем случае не вступали в легион. Но не было и дня, чтобы мне не отправляли фото с надписями "Л" , нанесенными в разных уголках России", – добавил Арестович.

Советник главы ОП подытожил, что то, что бойцы легиона взяли танк оккупантов – это большое достижение, ведь они находятся не на самом легком участке фронта, однако все равно остаются вдохновенными и готовыми вместе с украинцами бороться с захватчиками.

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