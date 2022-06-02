Окрім цього, бійці пообіцяли відрізати голову президенту країни-агресорки Володимиру Путіну. Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Бійці легіону "Свобода Росії" захопили танк загарбників

Арестович розповів, що бійці добровольчого легіону "Свобода Росії" 1 червня опублікували відео, у якому заявили, що захопили танк, щоб піти далі на Москву. Серед них є й танкісти, тож техніка легіону знадобиться.

Віджали цей танк для того, щоб найближчим часом піти ї**шити на Москву Путіна і всіх інших таких, як він. Свободу Росії!,

– промовили бійці.

Дивіться відео, як військові з легіону "Свобода Росії" забрали танк у загарбників:

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Легіон також розвивають у Росії

Радник голови ОП додав, що росіяни, які хочуть вступити до лав легіону дуже ризикують, адже у Кремлі непокояться про те, що громадяни виїжджають, тож проводять різноманітні перевірки. За його словами, легіон наразі живиться з кількох джерел.

Перше – це полонені, але їх зараз мало беруть, бо змінився характер війни. Друге джерело – росіяни, яких батьки встигли вивезти на захід у віці 5 – 14 років. Вони як громадяни ЄС чи США вступили в російський легіон, який є частиною Іноземного легіону. Бійці попросилися саме туди, однак можуть воювати пліч-о-пліч і американцями, і з британцями.

Своєю чергою, третє джерело – це люди, які виїхали одразу після початку повномасштабної війни. За словами Арестовича, тоді ще можна було легко це зробити, однак зараз виїхати для росіянина – це проблема, адже їх дуже ретельно відстежують, зокрема через систему військових зв'язків.

Дуже велика частина легіону перебуває у Росії в підпіллі. Надписи додаються щодня – на купюрах, стінах. Трошки бувають проблеми в адміністративних будівель, деяких заводів та наукових інститутів. Кажуть, що пожежі там постійні,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що подробиць російські партизани не розповідають. Проте, за словами бійців легіону, які зараз воюють в Україні, вони зробили ставку на розвиток "Свободи Росії" саме на території країни-агресорки. Ба більше, вони шукають зв'язків з російською опозицією для політичного представництва.

"В Україну їм потрапити дедалі важче, адже ця вся історія блокується. Окрім того, в російських військах йде пряма пропаганда, щоб ні в якому разі не вступали в легіон. Але не було й дня, щоб мені не надсилали фото з написами "Л", нанесеними у різних куточках Росії", – додав Арестович.

Радник голови ОП підсумував, що те, що бійці легіону взяли танк окупантів – це велике досягнення, адже вони перебувають не на найлегшій ділянці фронту, однак все одно залишаються натхненними та готовими разом з українцями боротися із загарбниками.

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