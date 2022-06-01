Про це в ефірі 24 каналу ексклюзивно розповів Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента. За його словами, найманці з ПВК "Вагнера" ще залишились.

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Окупантів із "Ліги" кидали на складні напрямки, – Арестович

Ще раніше повідомляли про те, що в районі Попасної на Луганщині діє ПВК "Ліга", які є колишніми вагнерівцями. Нібито саме за допомогою цієї "Ліги" Росія й захопила Попасну, Світлодарськ, Троїцьке та Миронівське. Однак, як зауважив радник керівника Офісу Президента, уявлення про цих найманців хибне.

ПВК "Ліга" – це не колишній ПВК "Вагнера". Вагнерівці залишилися, нікуди не поділися,

– наголосив Арестович.

Він пояснив, що найманці з "Ліги" брали й беруть активну участь на Донеччині та Луганщині. Туди переважно набирають людей, які мають військовий досвід, а також вправні у розвідці, диверсіях тощо.

"Дійсно, (окупанти з "Ліги" – 24 канал) щось уміють та відрізняються боєздатністю. Їх кидали на напрямки складних бойових дій. Наприклад, вуличні бої у Попасній. Місто брала "збірна солянка" російських мотострілків, десантників й оцих ПВК", – констатував радник глави ОП.

Ексклюзивне інтерв'ю Олексія Арестовича: дивіться відео 24 каналу

Скільки саме загинуло людей у підрозділі

Арестович відзначив на тому, що загарбники з "Ліги" мають величезні втрати. Однак він не має конкретних деталей про знищення їхнього підрозділу, а "плодити чутки не хочеться".

"Не знаю, скільки їх там конкретно загинуло не знаю. Буде інформація – скажу", – повідомив він, додаючи, що мовиться про десятки загиблих, а не сотні, як би цього хотілося.

Сотні (загиблих з ПВК "Ліга" – 24 канал) – це забагато. Щось на кшталт фантастики. Сотні – це дуже пощастило. Таке було. Особливо на початку (вторгнення Росії – 24 канал), але зараз це рідкість,

– резюмував радник очільника ОП.

Як наголосив Арестович, після знищення великого ворожого підрозділу нашим захисникам стало легше не лише через це, а оскільки підійшла артилерія, бо до цього на цій ділянці не завдавали потужних ударів вглибину оборони противника понад тиждень, але зараз таки почали.

Останні заяви Арестовича 24 каналу: коротко

Арестович розповів, що на Херсонщині найімовірніше виявили нову масову розправу з цивільними людьми, схожої до звірств у Бучі на Київщині. "За інформацією, яка потребує уточнення, сталася маленька Буча у Херсонській області", – відзначив радник глави ОП.

Також він заявив, що є ймовірність того, що російські окупанти рухатимуться до Запоріжжя. Мовляв, вони готуються, але "подивимося, чи це буде".

Зокрема, Арестович підтвердив те, що у місті Лимані Донецької області було поранено ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Радник глави ОП розповів, що серед постраждалих були і представники верхівки російської влади, когось із них узагалі знищили.

Головний командувач російського вторгнення в Україну генерал Олександра Дворнікова не з'являється на людях уже понад два тижні. Арестович вважає, що не виключено, що у Кремлі йому вже шукають заміну.

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