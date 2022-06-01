Про це для 24 каналу сказав позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Росіяни знову обстріляли Гуляйполе: у будинках вибиті вікна і двері, зруйновані подвір'я

"Окупанти намагалися наступати на гуляйполівському напрямку, але успіху не мають. Стоять у Василівці, де, до речі, теж по них потужно вдарили, і намагаються наступати на Запоріжжя. Вони готуються, але подивимось, чи буде це", – сказав Арестович.

Ситуація з бойовими діями

Наразі найактивнішими є бої за Сєвєродонецьк. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що більшу частину міста зайняли окупанти. За словами Арестовича, їх затягнули у вуличні бої з величезними втратами.

Там є ПВК, найбоєздатніші частини й кадировці. Лисичанськ розташовується вище і його штурмувати дуже важко. Там промзона, яку утримують наші війська. Є постачання і нікуди нічого не поділося,

– зазначив Арестович.

Крім цього, як розповів радник, окупантів відтиснули від траси Бахмут – Сєвєродонецьк. Росіяни наступали з намаганням перерізати шлях, але зараз по них б'ють з артилерії.

Росіяни хочуть форсувати Сіверський Донець

Арестович розповів, що українські військові 3 дні тому звільнили Комишуваху. Наразі там точаться бої, але росіяни не наступають.

"Єдина неприємність – це район Лиману і намагання окупантів вийти на Озерне, щоб створити можливість форсувати Сіверський Донець і вийти на місто Сіверськ, щоб закривати оточення, але це лише звучить гарно, а насправді це дуже важко. Поранення Пушиліна й 50 "двохсотих" показує, що плани можна мати різні, але їхнє втілення – складна процедура", – пояснив Арестович.

Він зазначив, що 100 кілометрів умовно від Ізюма до Сєвєродонецька – це єдина ділянка, де росіяни намагаються наступати. Також пробують йти на Курахове, що північніше Авдіївки, але там успіху не мають.