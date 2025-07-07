Об этом сообщается на фейсбук-странице волонтерского штаба, информирует 24 Канал.

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"Продолжаем обеспечивать наших защитников автомобильной техникой. Очередной внедорожник передали 91 отдельной Ахтырской бригаде поддержки, бойцам подразделения КАТ", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный передал ключи от авто Герою Украины Федору Киселару.

Для меня большая честь – передать эту машину Герою Украины Федору Киселару. Человеку, который стал одним из символов нашей несокрушимости и преданности Родине. После тяжелого ранения он снова в строю и снова бьет врага на передовой. Уверен, именно такие люди держат Украину. А мы обязаны поддерживать их. Очень надеюсь, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев,

– сказал Артур Палатный.

"Украинская команда" передала внедорожник бойцам подразделения КАТ 91 бригады: видео

Федор Киселар поблагодарил за поддержку и рассказал, что созданное им подразделение КАТ побывало на всех горячих участках фронт, а сейчас бьет врага на Запорожье.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже более 90 единиц автомобильной техники, более 3000 дронов, десятки систем РЭБ, старлинков и тому подобное.