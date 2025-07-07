Про це повідомляється на фейсбук-сторінці волонтерського штабу, інформує 24 Канал.

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"Продовжуємо забезпечувати наших захисників автомобільною технікою. Черговий позашляховик передали 91 окремій Охтирській бригаді підтримки, бійцям підрозділу КАТ", – мовиться у повідомленні "Української команди".

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний передав ключі від авто Герою України Федору Кіселару.

Для мене велика честь – передати цю автівку Герою України Федору Кіселару. Людині, яка стала одним з символів нашої незламності та відданості Батьківщині. Після важкого поранення він знов у строю і знов б'є ворога на передовій. Впевнений, саме такі люди тримають Україну. А ми зобов'язані підтримувати їх. Дуже сподіваюсь, що ця автівка збереже життя та здоров'я наших героїв,

– сказав Артур Палатний.

"Українська команда" передала позашляховик бійцям підрозділу КАТ 91 бригади: відео

Федір Кіселар подякував за підтримку і розповів, що створений ним підрозділ КАТ побував на всіх найгарячіших ділянках фронт, а зараз б'є ворога на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже понад 90 одиниць автомобільної техніки, понад 3000 дронів, десятки систем РЕБ, старлінків тощо.