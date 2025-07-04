Результати роботи СБС оприлюднив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді, інформує 24 Канал. Вони свідчать про те, що результативність суттєво підвищилася після створення угруповання СБС, до якого увійшли підрозділи "Лінії дронів".

Дивіться також Сирський розповів про завдання нового командувача Сил безпілотних систем Бровді

Результати роботи підрозділів угруповання СБС

Рейтинг підрозділів угруповання СБС за результативністю, оприлюднений командувачем у відео, демонструє суттєве підвищення результативності усього роду військ СБС.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 12 підрозділів угруповання СБС протягом червня знищили або поранили понад 4,5 тисячі окупантів – це 28,3% від загальної кількості окупантів, уражених усіма підрозділами Сил оборони України (16 000 осіб). Також Угруповання СБС у червні вразило понад 19,6 тисячі ворожих цілей – 21,8% від загального числа (90 000 одиниць).

Звіт угруповання Сил безпілотних систем за червень 2025 року: дивіться відео

До статистики включено результати роботи 7 підрозділів, які входили до СБС раніше, та 5 підрозділів ініціативи "Лінія дронів", які приєдналися до СБС у червні: бригада "Птахи Мадяра", полки "Фенікс", "Ахіллес", "Рарог" та "К-2". На спільному рахунку цих 5 підрозділів – майже 76% знищених у червні угрупуванням СБС окупантів та понад 83% знищених цілей.

Віднині щомісячно, все прозоро, щоб не виникало зайвих запитань. 12 з 507-ми верифікованих підрозділів Сил оборони України. 14-й полк СБС виконує окремі задачі, розміщення чутливої інформації обмежено. У внутрішньому рейтингу результативності підрозділів СБС участі не приймає,

– прокоментував відео Мадяр.

Що відомо про Сили безпілотних систем

Як відомо, Сили безпілотних систем були створені за указом Президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.

20 червня 2025 року створено угруповання Сил безпілотних систем, яке об'єднало всі частини СБС та частини з ініціативи "Лінія дронів".

З 11 червня 2025 року призначений командувачем СБС Роберт "Мадяр" Бровді приступив до виконання обов'язків.

Раніше Мадяр повідомляв про початок реалізації 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем і 4 ключові цілі:

об'єднати усі підрозділи угруповання єдиним замислом;

впровадити уніфіковані підходи в усьому (розвідка, планування, тактика застосування, система звітності, розрахунки потреб тощо);

забезпечити злагодженість дій;

забезпечити раціональне до викликів фронту використання безпілотних систем та розташування підрозділів угруповання.

Також Мадяр прогнозував значне покращення результатів СБС після доєднання підрозділів "Лінії дронів". За його даними, питома вага підрозділів СБС по цілям від загального об'єму уражень Силами оборони України у квітні та травні становила лише 4%, по знищенню ворога – 6 – 7%. Питома вага підрозділів "Лінії дронів" по знищенню ворога та цілях становила 12 – 17%. "Синергія раніше закладених зусиль – результат не забариться", – запевняв він.