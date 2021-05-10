В Силах спецопераций ВСУ основали интересную традицию освящения оружия: подражают казакам
В Холодном Яру, что в Черкасской области, бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины приняли участие в церемонии освящения оружия. Они устроили специальный ритуал.
Источник:фейсбук Кривоноса
Об этом сообщил первый заместитель командующего ССО генерал Сергей Кривонос. Он опубликовал соответствующие фотографии события.
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На них видно, что в церемониале в вечернем лесу были использованы факелы, также играл оркестр.
В Холодном Яру освятили оружие / Фото с фейсбука Кривоноса
Так, военные основали новую военную традицию, которая имеет большое историческое значение.
В эти замечательные майские дни 2021 года, в Холодном Яру прошла замечательная церемония: военнослужащие Сил специальных операций ВСУ освятили оружие против врага, подражая старинным традициям казаков и гайдамаков разных времен,
– написал Кривонос.
Что известно о церемонии
Церемония с присягой в районе Чигирина состоялась 8 мая. В ней приняли участие бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго ССО ВСУ, которые привлекаются к силам быстрого реагирования НАТО.
Бойцы ССО "освятили оружие на врага" / Фото с фейсбука Кривоноса
"Холодный Яр – знаковое место для истории Украины. Именно здесь была пуповина сопротивления любым оккупантам нашей земли! Мы сами пишем свою историю", – добавил Кривонос.
Как происходило событие / Фото с фейсбука Кривоноса
Предыстория
- В феврале 2021 года командование ССО сообщало, что второе подразделение армейского спецназа ВСУ готовится к вступлению в Силы реагирования НАТО.
- В апреле впервые в истории Сил специальных операций ВСУ кандидатка к прохождению квалификационного курса прошла этап оценки и отбора.
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