В Холодном Яру, что в Черкасской области, бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины приняли участие в церемонии освящения оружия. Они устроили специальный ритуал.

Об этом сообщил первый заместитель командующего ССО генерал Сергей Кривонос. Он опубликовал соответствующие фотографии события.

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На них видно, что в церемониале в вечернем лесу были использованы факелы, также играл оркестр.



В Холодном Яру освятили оружие / Фото с фейсбука Кривоноса

Так, военные основали новую военную традицию, которая имеет большое историческое значение.

В эти замечательные майские дни 2021 года, в Холодном Яру прошла замечательная церемония: военнослужащие Сил специальных операций ВСУ освятили оружие против врага, подражая старинным традициям казаков и гайдамаков разных времен,

– написал Кривонос.

Что известно о церемонии

Церемония с присягой в районе Чигирина состоялась 8 мая. В ней приняли участие бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго ССО ВСУ, которые привлекаются к силам быстрого реагирования НАТО.



Бойцы ССО "освятили оружие на врага" / Фото с фейсбука Кривоноса

"Холодный Яр – знаковое место для истории Украины. Именно здесь была пуповина сопротивления любым оккупантам нашей земли! Мы сами пишем свою историю", – добавил Кривонос.



Как происходило событие / Фото с фейсбука Кривоноса

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