Бойцы ССО устроили засаду и уничтожили 13 оккупантов: появились уникальные кадры

Бойцы ССО совершили налет на вражеские позиции / Скриншот из видео

Бойцы Сил специальных операций устроили засаду на российских военных и уничтожили 13 оккупантов. Спецназовцы выполнили эту задачу, не понесши ни одного раненого или погибшего в своих рядах.

Об этом сообщили в Силах специальных операций. Adv популярные видео Что известно об операции? Операторы группы "А" 1-го отряда 144-го центра ССО поделились ранее неопубликованными кадрами и подробностями этой операции. Сначала украинские бойцы совершили внезапный налет на вражескую позицию, в ходе которого ликвидировали двух россиян. После первого удара спецназовцы не отступили, а остались на месте, ожидая подкрепления противника. Российское командование волна за волной отправляло новые вражеские группы прямо в подготовленную засаду. Завязался интенсивный стрелковый бой. Украинские операторы действовали при мощной поддержке ударных беспилотников и точного минометного огня. Совместными усилиями в ходе этой операции было ликвидировано в общей сложности 13 военнослужащих России. Как бойцы ССО устроили засаду на россиян: смотрите видео Напомним, в октябре Россия понесла рекордные потери. Враг потерял тяжелоранеными и убитыми 54 тысячи военных.

Эксклюзивы 24 канала

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter