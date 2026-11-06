Позиции украинских сил на передовой стали самыми прочными за последние три года. В то же время потери России только продолжают расти.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции, передает 24 Канал. Adv популярные видео Сибига сделал акцент на значительных потерях живой силы противника и стойкости украинской обороны на фронте. По словам главы МИД, в октябре Россия потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. "Наши позиции на фронте – самые прочные за три года", – подчеркнул Андрей Сибига. Дополняем новость...

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