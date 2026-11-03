Рекордные потери противника за месяц: Зеленский заявил об отсутствии преимущества России на фронте

Зеленский оценил ситуацию на фронте / Офис Президента
В октябре 2026 года российская армия потеряла 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупанты не имеют преимущества на фронте, хотя и усиливают удары с воздуха.
3 ноября в ходе общения с представителями СМИ президент Украины сообщил, что российское командование пыталось совершить стремительный рывок после успешных операций Сил обороны Украины. С этой целью враг увеличил численность личного состава в ходе непродуманных наступлений.
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Ситуация на фронте, безусловно, непростая. Есть потери, но мы благодарны нашим воинам, Вооруженным Силам и Силам обороны за то, что ситуация действительно находится под контролем. Мы не видим сейчас российского превосходства, не видим сюрпризов
По словам Зеленского, российская армия, несмотря на превосходство в численности военных и дронах на отдельных направлениях, не смогла достичь своих целей.
"Они (россияне – 24 Канал) не жалеют людей, поэтому и понесли такие потери. Это действительно рекорд, но это они отправляют десятки тысяч убийц, и поэтому эти 54 тысячи потерь – потери российских убийц. Поэтому здесь нельзя их жалеть, они идут убивать нас", – подчеркнул президент Украины.
Несмотря на технологическое превосходство на фронте, "ситуация в воздухе не столь благоприятна".
Россия не смогла на фронте, поэтому решила нанести нам максимальный ущерб и убивать людей, наносить удары по энергетике, железнодорожной инфраструктуре и т. д.
Напомним, только за последние сутки Россия потеряла еще 2 600 оккупантов, а также десятки единиц техники и вооружения.
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