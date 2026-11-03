Рекордні втрати ворога за місяць: Зеленський заявив про відсутність переваги Росії на фронті

Під час спілкування з медіа 3 листопада президент України повідомив, що російське командування намагалося здійснити стрімкий ривок після успішних операцій Сил оборони України. Задля цієї мети ворог наростив чисельність особового складу у непідготовлених наступах.

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Технологічна перевага ЗСУ та повітряний терор з боку Росії

Ситуація на фронті, вона, безумовно, непроста. Є втрати, але ми вдячні нашим воїнам, Збройним Силам та Силам оборони за те, що ситуація дійсно контрольована. Ми не бачимо зараз російської переваги, не бачимо сюрпризів– підкреслив глава держави.

Зі слів Зеленського, російська армія, попри перевагу в кількості військових та дронах на окремих напрямках, не змогла досягти своїх цілей.

"Вони (росіяни – 24 Канал) не жаліють людей, тому і зазнали таких втрат. Це дійсно рекорд, але це вони відправляють десятки тисяч вбивць, і тому ці 54 тисячі втрат – втрати російських вбивців. Тому тут не можна їх жаліти, вони йдуть вбивати нас", – наголосив президент України.

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Попри технологічну перевагу на фронті "ситуація в повітрі не така позитивна".

Росія не змогла на фронті, тому вирішила максимально завдати нам ураження і вбивати людей, бити по енергетиці, залізничній інфраструктурі тощо– сказав Зеленський.

Нагадаємо, лише впродовж минулої доби Росія втратила ще 2 600 окупантів, а також десятки одиниць техніки та озброєння.