Знову понад 2000 окупантів: які втрати ворога на 3 листопада

З 24 лютого 2022 року ворог втрати майже 1,6 мільйона солдатів вбитими та важкопораненими. Про це повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

особовий склад: близько 1 594 830 (+2 060) осіб;

танки: 12 452 (+0);

бойові броньовані машини: 25 633 (+4);

артилерійські системи: 51 840 (+39);

РСЗВ: 2 252 (+1);

засоби ППО: 1 731 (+0);

літаки: 452;

гелікоптери: 356;

наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413);

крилаті ракети: 5 140;

кораблі та катери: 35;

підводні човни: 2;

автомобільна техніка та автоцистерни: 169 473 (+363);

спеціальна техніка: 4 867 (+4).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, у командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що у жовтні підрозділи СБС у середньому уражали ворожу ціль кожні 41 секунду. За місяць вони завдали російським військам втрат у 16 796 осіб, що стало рекордним показником за весь час повномасштабної війни.