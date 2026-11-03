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Знову понад 2000 окупантів: які втрати ворога на 3 листопада

Данило Жоров
Втрати Росії

Втрати Росії / Getty Images (ілюстративне)

Росія продовжує зазнавати важких втрат на полі бою. За минулу добу Сили оборони знищили 2 060 російських військовослужбовців.

З 24 лютого 2022 року ворог втрати майже 1,6 мільйона солдатів вбитими та важкопораненими. Про це повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ.

 
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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особовий склад: близько 1 594 830 (+2 060) осіб;
  • танки: 12 452 (+0);
  • бойові броньовані машини: 25 633 (+4);
  • артилерійські системи: 51 840 (+39);
  • РСЗВ: 2 252 (+1);
  • засоби ППО: 1 731 (+0);
  • літаки: 452;
  • гелікоптери: 356;
  • наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413);
  • крилаті ракети: 5 140;
  • кораблі та катери: 35;
  • підводні човни: 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни: 169 473 (+363);
  • спеціальна техніка: 4 867 (+4).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Зазначимо, у командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що у жовтні підрозділи СБС у середньому уражали ворожу ціль кожні 41 секунду. За місяць вони завдали російським військам втрат у 16 796 осіб, що стало рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

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