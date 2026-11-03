Знову понад 2000 окупантів: які втрати ворога на 3 листопада

Втрати Росії / Getty Images (ілюстративне)
Росія продовжує зазнавати важких втрат на полі бою. За минулу добу Сили оборони знищили 2 060 російських військовослужбовців.
З 24 лютого 2022 року ворог втрати майже 1,6 мільйона солдатів вбитими та важкопораненими. Про це повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ.
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Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особовий склад: близько 1 594 830 (+2 060) осіб;
- танки: 12 452 (+0);
- бойові броньовані машини: 25 633 (+4);
- артилерійські системи: 51 840 (+39);
- РСЗВ: 2 252 (+1);
- засоби ППО: 1 731 (+0);
- літаки: 452;
- гелікоптери: 356;
- наземні робототехнічні комплекси: 3 067 (+4);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 593 954 (+1 413);
- крилаті ракети: 5 140;
- кораблі та катери: 35;
- підводні човни: 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни: 169 473 (+363);
- спеціальна техніка: 4 867 (+4).
Прогнози
Зазначимо, у командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що у жовтні підрозділи СБС у середньому уражали ворожу ціль кожні 41 секунду. За місяць вони завдали російським військам втрат у 16 796 осіб, що стало рекордним показником за весь час повномасштабної війни.
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