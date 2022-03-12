В частности, бойцы 112 бригады терробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам. Об этом сообщило Минобороны Украины.
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Металлолом оккупантов пылает благодаря теробороне
Вблизи Скибина Киевской области воины 112 бригады теробороны ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц рашистской техники. Российские террористы при этом понесли потери боевых расчетов.
Отмечается, что тероборона нанесла сокрушительный удар по оккупантам с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Среди сожженной техники орков насчитали:
- 2 танка;
- 1 БМП;
- 1 БТР с личным составом на броне;
- 1 новый бронированный автомобиль.
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