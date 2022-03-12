В частности, бойцы 112 бригады терробороны 10 марта нанесли очередные значительные потери оккупантам. Об этом сообщило Минобороны Украины.

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Металлолом оккупантов пылает благодаря теробороне

Вблизи Скибина Киевской области воины 112 бригады теробороны ВС во время боевых действий уничтожили 5 единиц рашистской техники. Российские террористы при этом понесли потери боевых расчетов.

Отмечается, что тероборона нанесла сокрушительный удар по оккупантам с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна" . Среди сожженной техники орков насчитали:

2 танка;

1 БМП;

1 БТР с личным составом на броне;

1 новый бронированный автомобиль.