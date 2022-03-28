Пока военные принимают на себя удар в горячих точках и защищают территориальную целостность нашего государства, врачи продолжают защищать здоровье и сохранять жизни тысяч украинцев.

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Сейчас детская больница "Охматдет" принимает не только детей, но и взрослых. Теперь вместо плановых операций и лечения малышей врачи вынуждены экстренно оперировать пострадавших от обстрелов.

За это время врачи провели десятки операций и услышали трудные истории детей и их родителей. Наименьшей пациентке, которую они оперировали после ранения, был 1 месяц. Во время ракетного удара мать прикрыла своим телом дочь, которую именно в это время кормила. К счастью, и мать, и ребенок остались в живых. Но в современных реалиях врачи вынуждены слышать не только истории с хеппи-эндом.

Страх и неизвестность

Была ситуация, когда нам везли троих раненых детей. Мы ждем, все врачи на месте, развернули операционную… Первый звонок: ребенок умер. Мы ждем еще двоих. Второй звонок: второй ребенок умер. И потом третий звонок – позвонил врач скорой из городка под Киевом и сказал, что они не могут выехать, потому что это опасно. И все, связь оборвалась. Мы до сих пор не знаем, что с этим ребенком,

– рассказывает работница больницы.

Больница "Охматдет" сегодня: смотрите видео

Украинские ангелы

С начала полномасштабной вооруженной агрессии россии в Украине от рук оккупантов погибли 139 детей и еще больше 200 получили ранения разной тяжести.