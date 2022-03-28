Поки військові беруть на себе удар у гарячих точках та захищають територіальну цілісність нашої держави, лікарі цілодобово продовжують захищати здоров'я та зберігати життя тисяч українців.

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Зараз дитяча лікарня "Охматдит" приймає не тільки дітей, а й дорослих. Тепер замість планових операцій та лікування малюків, лікарі вимушені екстрено оперувати постраждалих від обстрілів.

За цей час лікарі провели десятки операцій та почули важкі історії дітей та їх батьків. Найменшій пацієнтці, яку вони оперували після поранення, було 1 місяць. Під час ракетного удару, мати прикрила своїм тілом доньку, яку саме в цей час годувала. На щастя, і мати, і дитина залишилися живі. Але у сучасних реаліях лікарі вимушені чути не тільки історії з хепі-ендом…

Страх і невідомість

Була ситуація, коли нам везли трьох поранених дітей. Ми чекаємо, всі лікарі на місці, розгорнули операційну… Перший дзвінок: дитина померла. Ми чекаємо ще на двох. Другий дзвінок: друга дитина померла. І потім третій дзвінок – зателефонував лікар швидкої з містечка під Києвом і сказав, що вони не можуть виїхати, бо це небезпечно. І все, зв'язок обірвався. Ми досі не знаємо, що з цією дитиною,

– розповідає працівниця лікарні.

Лікарня "Охматдит" сьогодні: дивіться відео

Українські янголи

Від початку повномасштабної збройної агресії росії в Україні від рук окупантів загинуло 139 дітей і ще понад 200 отримали поранення різної тяжкості.