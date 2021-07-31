Как отчитался командир роты морской пехоты, наши морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению.

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Как прошли учения

По легенде учения вражеский десант занял определенные позиции на побережье. Подразделения батальона выдвинулись в район береговой линии, где отбили атаку и перешли в контрнаступление с последующим уничтожением противника штатными силами и средствами.

Мы много тренируемся в учебных центрах и на полигонах. Поэтому на этих учениях морские пехотинцы продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению задач по назначению,

– отметил командир роты морской пехоты.

К тому же, по его словам, значительное количество наших военнослужащих имеет опыт участия в боевых действиях.

Обучение бойцов ВСУ / Фото штаба ООС