На Востоке снова горячо – оккупанты применяют не только стрелковое оружие, но и запрещенные минскими соглашениями большие калибры. Кроме того, в всякий способ минируют позиции украинских защитников.

Военные показали журналистам остатки противотанковой ракеты, которую на днях оккупанты запустили в сторону позиций защитников Причепиловки. Такие, говорят бойцы, летят к ним все чаще.

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"Начинают со стрельбы, а заканчивают РПГ. Недавно даже ПТУР по нам работали. И новая "мулька" у них появилась – ПОМ-2. У нас на вооружении их нет вообще. Это очень противная мина, такая противопехотная, осколочная", – пояснил военнослужащий ВСУ Александр.

Военные показали остатки оружия оккупантов: смотрите видео

Дистанционное минирование

Оккупанты осуществляют минирование дистанционно с помощью специальных средств. "После падения мины на землю она с помощью ножек встает вертикально, после чего выстреливают гири с якорями, которые влекут за собой капроновую нить. И после зацепления нити происходит подрыв", – сказал военнослужащий ВСУ Юрий.

По звуку процесс дистанционного минирования похож на взрыв петарды. Чтобы скрыть его оккупанты делают это одновременно с мощными обстрелами. Если мину не задеть, она самоликвидируется в течение 100 часов. Но пока они не взорвались ни шагу из проверенных участков. О наличии мин свидетельствуют и указатели.

Праздник – предвестник обострения

Находясь на передовой, военные заметили тенденцию – праздник – предвестник обострения.

Преимущественно всегда на праздники, на Новый год, на Пасху, я думаю, противник будет осуществлять провокационные обстрелы наших позиций. Противник будет активизироваться,

– предположил военнослужащий ВСУ Юрий.

К эскалации со стороны оккупационных войск армейцы готовы. Говорят, натиск оккупантов выдержат.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала