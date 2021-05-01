Российские наемники на Донбассе 1 мая уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате атаки с беспилотника пострадал украинский военный.

Даже накануне праздника российские оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону украинских позиций.

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Ситуация на Донбассе 1 мая

С начала суток 1 мая боевики уже 5 раз нарушили перемирие.

Неподалеку Песков и Шумов противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка Южное – еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселка – еще и из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новгородского оккупанты били со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

оккупанты били со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А возле Водяного применили беспилотный летательный аппарат и сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных.

Есть пострадавший украинский защитник

Вследствие вражеского огня 1 военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех нарушениях боевиков украинская сторона уже проинформировала представителей ОБСЕ.

"Пасхальное перемирие" на Донбассе: что известно

28 апреля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Тогда стороны не договорились о возвращении перемирие на Донбассе.

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что принять решение помешали "российские марионетки". Говорится о представительнице временно оккупированных территорий, которая вмешалась и фактически заблокировала этот процесс.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что шанс установить "пасхальное перемирие" на фронте все еще есть.

Однако уже 30 апреля представитель украинской делегации Алексей Арестович заявил, что теперь шансов на тишину на Донбассе во время праздников почти нет. Ведь российская сторона не согласовывает режим тишины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала