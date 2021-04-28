Трехсторонняя контактная группа на заседании 28 апреля не смогла договориться о тишине на Донбассе. Однако Леонид Кравчук считает, что шанс установить "пасхальное перемирие" на фронте все еще есть.

Главной темой на заседании ТКГ стало предложение вернуться к строгому соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, дополнительным аргументом для чего является Пасха. Читайте также ТКГ не договорилась о пасхальном перемирии на Донбассе Шанс на перемирие на Донбассе В украинской делегации заверили, что стороны переговоров существенно приблизились к взаимному пониманию и согласовали в общем виде идею перемирия на время Пасхи. Есть шанс установить "пасхальное перемирие",

– отметил Кравчук. Участники переговоров согласились продолжить работу по принятию дополнительных мер относительно совершенствования механизма исключения нарушений режима прекращения огня. Что известно о заседании ТКГ В общем заседание длилось 5 часов.

По словам представителя украинской делегации Сергея Гармаша, к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Однако переговоры, к сожалению, были безрезультатными из-за блокирования процесса представителями боевиков .

. Представитель украинской делегации Алексей Арестович заявил, что пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако стороны согласились, что консультации по этому следует продолжать.

о введении "пасхального перемирия", однако стороны согласились, что консультации по этому следует продолжать. В то же время представитель России в переговорах Борис Грызлов отметил, что это Украина якобы заблокировала предложенные Россией механизмы предотвращения нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Следующая встреча ТКГ запланирована на 17 мая.