Російські найманці на Донбасі 1 травня вже 5 разів порушили режим припинення вогню. У результаті атаки з безпілотника постраждав український військовий.

Навіть напередодні свята російські окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли у сторону українських позицій.

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Ситуація на Донбасі 1 травня

Від початку доби 1 травня бойовики вже 5 разів порушили перемир'я.

Неподалік Пісків та Шумів противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища Південне – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селища – ще й з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новгородського окупанти гатили зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

окупанти гатили зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. А біля Водяного застосували безпілотний літальний апарат та скинули осколкові гранати ВОГ-17 на позиції українських військових.

Є постраждалий український захисник

Внаслідок ворожого вогню 1 військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення бойовиків українська сторона вже проінформувала представників ОБСЄ.

"Великоднє перемир'я" на Донбасі: що відомо

28 квітня відбулось засідання Тристоронньої контактної групи. Тоді сторони не домовились про повернення перемир'я на Донбасі.

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що схвалити рішення завадили "російські маріонетки". Мовиться про представницю тимчасово окупованих територій, яка втрутилася і фактично заблокувала цей процес.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, що шанс встановити "великоднє перемир'я" на фронті все ще є.

Однак вже 30 квітня речник української делегації Олексій Арестович заявив, що тепер шансів на тишу на Донбасі під час свят майже немає. Адже російська сторона не погоджує режим тиші.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу