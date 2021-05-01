Представники Головного розвідувального управління Росії брали участь у збройному конфлікті на території окупованого Донбасу. Є інформація, яка свідчить про їхні телефонні розмови з російськими офіцерами.

Головний розслідувач проєкту Bellingcat, медіаексперт Христо Грозєв в інтерв'ю виданню розповів, що співробітники ГРУ Росії були учасниками збройного конфлікту на частково окупованому Росією українському Донбасі.

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Бійці ГРУ брали участь у війні на Донбасі

Доказами є біллінги телефонних розмов між співробітниками ГРУ та російськими офіцерами на Донбасі, які датуються 2014 – 2016 роками.

Ці біллінги підтверджують спілкування між керівництвом підрозділу ГРУ 29155 і тими співробітниками, які перебували в Чехії та Болгарії перед вибухами на військових заводах і складах з боєприпасами, з представниками спецслужб Росії та сепаратистами з окупованих територій.

Те, що вони були учасниками конфлікту в Донбасі, – це точно,

– наголосив Грозєв.

Однак додав, що записів самих розмов немає.

Причетність співробітників ГРУ до вибухів у Чехії