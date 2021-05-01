Співробітники ГРУ Росії брали участь у війні на Донбасі, – Bellingcat
Представники Головного розвідувального управління Росії брали участь у збройному конфлікті на території окупованого Донбасу. Є інформація, яка свідчить про їхні телефонні розмови з російськими офіцерами.
Джерело:DW
Головний розслідувач проєкту Bellingcat, медіаексперт Христо Грозєв в інтерв'ю виданню розповів, що співробітники ГРУ Росії були учасниками збройного конфлікту на частково окупованому Росією українському Донбасі.
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Бійці ГРУ брали участь у війні на Донбасі
Доказами є біллінги телефонних розмов між співробітниками ГРУ та російськими офіцерами на Донбасі, які датуються 2014 – 2016 роками.
Ці біллінги підтверджують спілкування між керівництвом підрозділу ГРУ 29155 і тими співробітниками, які перебували в Чехії та Болгарії перед вибухами на військових заводах і складах з боєприпасами, з представниками спецслужб Росії та сепаратистами з окупованих територій.
Те, що вони були учасниками конфлікту в Донбасі, – це точно,
– наголосив Грозєв.
Однак додав, що записів самих розмов немає.
Причетність співробітників ГРУ до вибухів у Чехії
- У середині квітня Чехія повідомила, що висилає 18 російських дипломатів. Їх підозрюють в роботі на російські спецслужби.
- Водночас співробітників ГРУ Росії Чехія підозрює в причетності до вибуху складів боєприпасів у чеському Врбетіце в 2014 році. Тоді загинуло 2 людей.
- Згодом з'явилась інформація, що на чеських військових складах, які підірвали росіяни, була зброя для України.
- Розслідувачі Bellingcat повідомили, що вибухи 2014 року у Врбетіце були частиною довгострокової операції ГРУ Росії. Вони намагалися підірвати міць України через відсутність закупленої зброї та боєприпасів.
- Пізніше також стало відомо, що боєприпаси, в підриві яких підозрюють співробітників російських спецслужб, насправді нібито мали вибухнути не в чеському Врбетіце, а на території Болгарії.
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