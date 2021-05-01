Представители Главного разведывательного управления России участвовали в вооруженном конфликте на территории оккупированного Донбасса. Есть информация, свидетельствующая об их телефонных разговорах с российскими офицерами.

Главный расследователь проекта Bellingcat, медиаэксперт Христо Грозев в интервью изданию рассказал, что сотрудники ГРУ России были участниками вооруженного конфликта на частично оккупированном Россией украинском Донбассе.

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Бойцы ГРУ участвовали в войне на Донбассе

Доказательствами являются биллинги телефонных разговоров между сотрудниками ГРУ и российскими офицерами на Донбассе, которые датируются 2014 – 2016 годами.

Эти биллинги подтверждают общение между руководством подразделения ГРУ 29155 и теми сотрудниками, которые находились в Чехии и Болгарии перед взрывами на военных заводах и складах с боеприпасами, с представителями спецслужб России и сепаратистами с оккупированных территорий.

То, что они были участниками конфликта в Донбассе, – это точно,

– подчеркнул Грозев.

Однако добавил, что записей самих разговоров нет.

Причастность сотрудников ГРУ к взрывам в Чехии