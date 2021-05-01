Сотрудники ГРУ России участвовали в войне на Донбассе, – Bellingcat
Представители Главного разведывательного управления России участвовали в вооруженном конфликте на территории оккупированного Донбасса. Есть информация, свидетельствующая об их телефонных разговорах с российскими офицерами.
Источник:DW
Главный расследователь проекта Bellingcat, медиаэксперт Христо Грозев в интервью изданию рассказал, что сотрудники ГРУ России были участниками вооруженного конфликта на частично оккупированном Россией украинском Донбассе.
Узнайте больше Попзвезды ГРУ: почему Украину должно интересовать возвращение Петрова и Боширова
Бойцы ГРУ участвовали в войне на Донбассе
Доказательствами являются биллинги телефонных разговоров между сотрудниками ГРУ и российскими офицерами на Донбассе, которые датируются 2014 – 2016 годами.
Эти биллинги подтверждают общение между руководством подразделения ГРУ 29155 и теми сотрудниками, которые находились в Чехии и Болгарии перед взрывами на военных заводах и складах с боеприпасами, с представителями спецслужб России и сепаратистами с оккупированных территорий.
То, что они были участниками конфликта в Донбассе, – это точно,
– подчеркнул Грозев.
Однако добавил, что записей самих разговоров нет.
Причастность сотрудников ГРУ к взрывам в Чехии
- В середине апреля Чехия сообщила, что высылает 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы.
- В то же время сотрудников ГРУ России Чехия подозревает в причастности к взрыву складов боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году. Тогда погибло 2 человека.
- Впоследствии появилась информация, что на чешских военных складах, которые взорвали россияне, было оружие для Украины.
- Расследователи Bellingcat сообщили, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью долгосрочной операции ГРУ России. Они пытались подорвать мощь Украины из-за отсутствия закупленного оружия и боеприпасов.
- Позже также стало известно, что боеприпасы, в подрыве которых подозревают сотрудников российских спецслужб, на самом деле якобы должны были взорваться не в чешском Врбетице, а на территории Болгарии.
-
Поделиться новостью