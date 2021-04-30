Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що зараз шансів на так зване "великоднє перемир'я" на Донбасі майже немає. Справа в тому, що російська сторона не погоджує режим тиші.

Олексій Арестович каже, що російська сторона в ТКГ намагається легітимізувати окупаційну владу. Про це він розповів у коментарі виданню.

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Причини зриву домовленості про перемир'я

"Шанси практично відсутні. Російська сторона спробувала замість встановлення дієвого режиму повного припинення вогню, вчергове легітимізувати так званих "ЛНР/ДНР", слідуючи своїй улюбленій тактиці "цейтноту", – зазначив речник української делегації.

За словами Олексія Арестовича, українська сторона стоїть на позиції, щоб перестали гинути люди. Він наголосив: "Це головна і перша умова, прописана у всіх угодах, починаючи з 2014 року".

Що передувало цьому