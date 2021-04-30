Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас шансов на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе почти нет. Дело в том, что российская сторона не согласовывает режим тишины.

Алексей Арестович говорит, что российская сторона в ТКГ пытается легитимизировать оккупационную власть. Об этом он рассказал в комментарии изданию.

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Причины срыва договоренности о перемирии

"Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать так называемых "ЛНР/ДНР", следуя своей излюбленной тактике "цейтнота", – отметил представитель украинской делегации.

По словам Алексея Арестовича, украинская сторона стоит на позиции, чтобы перестали гибнуть люди. Он подчеркнул: "Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года".

Что предшествовало этому