Шансы практически отсутствуют, – Арестович об установлении перемирия на Пасху
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что сейчас шансов на так называемое "пасхальное перемирие" на Донбассе почти нет. Дело в том, что российская сторона не согласовывает режим тишины.
Источник:"РБК-Украина"
Алексей Арестович говорит, что российская сторона в ТКГ пытается легитимизировать оккупационную власть. Об этом он рассказал в комментарии изданию.
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Причины срыва договоренности о перемирии
"Шансы практически отсутствуют. Российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня, в очередной раз легитимизировать так называемых "ЛНР/ДНР", следуя своей излюбленной тактике "цейтнота", – отметил представитель украинской делегации.
По словам Алексея Арестовича, украинская сторона стоит на позиции, чтобы перестали гибнуть люди. Он подчеркнул: "Это главное и первое условие, прописанное во всех соглашениях, начиная с 2014 года".
Что предшествовало этому
- 28 апреля состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Тогда стороны не договорились о возвращении перемирия на Донбассе.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что одобрить решение помешали "российские марионетки". Речь идет о представительнице временно оккупированных территорий, которая вмешалась и фактически заблокировала этот процесс.
- Позже глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что шанс установить "пасхальное перемирие" на фронте все еще есть.
- Следующая встреча ТКГ запланирована на 17 мая.
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