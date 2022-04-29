Герои ВСУ сумели сломать планы российских оккупантов по окружению Киева. Важную роль сыграло удержание Кухарей, являвшихся одним из определяющих пунктов в наступательных планах врага.

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Удержание позиций и осовбождение Кухарей

Как рассказали бойцы ВСУ, уже в первый день после получения приказа штурмовать Кухари им удалось освободить половину села. Когда наши герои освободили соседнюю Слободу, то враг решил пойти на прорыв колонной. После ожесточенного боя наши защитники Украины нанесли врагу сокрушительное поражение.

Видео об уходе Кухарей:

Ракетные удары врага

Враг произвел ракетные обстрелы Киева, известно о 10 пострадавших.

Также враг выпустил ракету по Хмельницкой области, постарал инфраструктурный объект.

Нашим Воздушным силам в сутки удалось сбить 5 вражеских ракет.

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