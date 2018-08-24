Бойцы на передовой рассказали, пошли бы они на парад в День Независимости

В 800 километрах от Киева продолжается война – пророссийские наемники обстреливали позиции украинских бойцов вдоль почти всей линии фронта.

Об этом рассказал в прямом эфире 24 каналу журналист Евгений Назаренко.

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По его словам, уже третий год подряд День Независимости военные встречают на передовой под обстрелы врага. В поселке Травневое обстрелы начались еще в День Флага, и не снизили активности 24 августа. Украинцы отвечали так, чтобы показать врагу, кто на этой земле хозяин.

Мы много разговаривали с бойцами о том, что для них означает "независимость". Почти все отвечают, что независимость – это когда мы освободим все наши территории,

– рассказал Назаренко.

Относительно парада – украинские военные, подчеркнул журналист, на передовой совсем не против парада, как многие пишут в Facebook. И охотно сходили бы на парад, если бы были в Киеве.