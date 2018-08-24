Бійці на передовій розповіли, чи пішли б вони на парад у День Незалежності

За 800 кілометрів від Києва триває війна – проросійські найманці обстрілювали позиції українських бійців вздовж майже усієї лінії фронту.

Про це розповів у прямому ефірі 24 каналу журналіст Євген Назаренко.

Читайте також: Окуповані Донецьк і Докучаєвськ на День Незалежності отримали патріотичний сюрприз

За його словами, вже третій рік поспіль День Незалежності військові зустрічають на передовій під обстріли ворога. У селищі Травневе обстріли почались ще у День Прапора, і не знизили активності 24 серпня. Українці відповідали так, щоб показати ворогу, хто на цій землі господар.

Ми багато розмовляли з бійцями про те, що для них означає "незалежність". Майже всі відповідають, що незалежність – це коли ми звільнимо всі наші території,

– розповів Назаренко.

Щодо параду – українські військові, підкреслив журналіст, на передовій зовсім не проти параду, як багато хто пише у Facebook. І залюбки сходили б на парад, якби були в Києві.