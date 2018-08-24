Окуповані Донецьк і Докучаєвськ на День Незалежності отримали патріотичний сюрприз

Пілоти авіарозвідки фонду "Сестри Перемоги" привітали жителів окупованих Донецька та Докучаєвська з 27-річницею Незалежності України та прийдешнім Днем шахтаря патріотичними листівками.

Про це мовиться на офіційній Facebook-сторінці організації.

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"Продовжуючи добру традицію, пілоти аеророзвідки фонду "Сестри Перемоги" вкотре привітали українців на тимчасово окупованих територіях із 27-ю річницею Незалежності нашої України, а також із прийдешнім Днем шахтаря. Вітання з вільної України цього разу отримали жителі Донецька та Докучаєвська", – мовиться у дописі.

Також волонтери опублікували фото листівок. Як видно з кадрів, на них порівнюється життя у вільній Україні та на окупованому Донбасі, а також видно напис "Задумайтесь".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що напередодні Дня Незалежності активісти в окупованому Донецьку розклеїли жовто-блакитні листівки.