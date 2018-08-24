20:18
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Окуповані Донецьк і Докучаєвськ на День Незалежності отримали патріотичний сюрприз

1970 Читать новость на русском
Окуповані Донецьк і Докучаєвськ заполонили патріотичні листівки
Окуповані Донецьк і Докучаєвськ заполонили патріотичні листівки / Фонд "Сестри Перемоги"

Пілоти авіарозвідки фонду "Сестри Перемоги" привітали жителів окупованих Донецька та Докучаєвська з 27-річницею Незалежності України та прийдешнім Днем шахтаря патріотичними листівками.

Про це мовиться на офіційній Facebook-сторінці організації.

Читайте також: "Любимо, чекаємо": українці Донбасу влаштували зворушливий флешмоб

"Продовжуючи добру традицію, пілоти аеророзвідки фонду "Сестри Перемоги" вкотре привітали українців на тимчасово окупованих територіях із 27-ю річницею Незалежності нашої України, а також із прийдешнім Днем шахтаря. Вітання з вільної України цього разу отримали жителі Донецька та Докучаєвська", – мовиться у дописі.

Також волонтери опублікували фото листівок. Як видно з кадрів, на них порівнюється життя у вільній Україні та на окупованому Донбасі, а також видно напис "Задумайтесь".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що напередодні Дня Незалежності активісти в окупованому Донецьку розклеїли жовто-блакитні листівки.

Теги: День Незалежності Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини Донецька
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
сьогодні, 19:01 Фантомні болі: чому Україна вестиме війну до останнього
Олексій Чибісов
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
сьогодні, 16:01 Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності
GoGlobal
Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
сьогодні, 13:35 Військовий парад до Дня Незалежності 2018: фото та відео найяскравіших моментів
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Вакарчук і Гудімов влаштували душевний концерт у Льовові: відео
 1 липня , 19:46
Хорватія може втратити захисника перед матчем з Україною
 30 вересня 2017 , 13:58
"Неймар попросить продати Мбаппе, щоб не бути в його тіні". Реакція соцмереж на фінал ЧС-2018 Франція – Хорватія
 15 липня , 21:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук