Оккупированные Донецк и Докучаевск на День Независимости получили патриотический сюрприз

Пилоты авиаразведки фонда "Сестры Победы" поздравили жителей оккупированных Донецка и Докучаевска с 27-годовщиной Независимости Украины и наступающим Днем шахтера патриотическими открытками.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице организации.

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"Продолжая добрую традицию, пилоты аэроразведки фонда "Сестры Победы" в очередной раз поздравили украинцев на временно оккупированных территориях с 27-й годовщиной Независимости нашей Украины, а также с наступающим Днем шахтера. Поздравление со свободной Украины в этот раз получили жители Донецка и Докучаевска", – говорится в заметке.

Также волонтеры опубликовали фото открыток. Как видно из кадров, на них сравнивается жизнь в свободной Украине и на оккупированном Донбассе, а также видна надпись "Задумайтесь".

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что накануне Дня Независимости активисты в оккупированном Донецке расклеили желто-голубые открытки.