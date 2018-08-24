"Любим, ждем": украинцы Донбасса провели трогательный флешмоб

Накануне Дня Независимости украинцы, проживающие неподалеку от линии фронта на Донбассе, провели красноречивый фелшмоб.

Жители Марьинки, Кураховки, Селидово объединились ради трогательного флешмоба по случаю 27-й годовщины Дня Независимости Украины.

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Люди собирались на главных площадях своих городов и поселков, пели гимн и создавали собой большие сердца, символизирующие любовь к Украине.

К такому патриотическому флешмобу также присоединились украинские пограничники на КПВВ "Марьинка".

Поздравление местные передают и землякам из Донецка, которые сейчас находятся во временной оккупации.

Донецк – это Украина. Любим. Ждем!

– такими словами заканчивается флешмоб ко Дню Независимости.

Смотрите видео патриотического флешмоба на Донбассе ко Дню Независимости 2018:

К слову, накануне Дня Независимости и Дня флага в населенных пунтках оккупированного Донбасса местные начали вывешивать сине-желтые флаги, а на зданиях появились надписи "Мы с Украиной".