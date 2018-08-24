"Любимо, чекаємо": українці Донбасу влаштували зворушливий флешмоб
Напередодні Дня Незалежності українці, які проживають неподалік від лінії фронту на Донбасі провели промовистий фелшмоб.
Жителі Мар’їнки, Курахівки, Селидового об'єднались заради зворушливого флешмобу з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України.
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Люди збирались на головних площах своїх міст та селищ, співали гімн і створювали собою великі серця, які символізують любов до України.
До такого патріотичного флешмобу також приєднались українські прикордонники на КПВВ "Мар’їнка".
Вітання місцеві передають й землякам з Донецька, які зараз перебувають в тимчасовій окупації.
Донецьк – це Україна. Любимо. Чекаємо!
– такими словами закінчується флешмоб до Дня Незалежності.
Дивіться відео патріотичного флешмобу на Донбасі до Дня Незалежності 2018:
До слова, напередодні Дня Незалежності та Дня прапора в населених пунтках окупованого Донбасу місцеві почали вивішувати синьо-жовті прапори, а на будівлях з'явились написи "Ми з Україною".
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