"Любимо, чекаємо": українці Донбасу влаштували зворушливий флешмоб

Напередодні Дня Незалежності українці, які проживають неподалік від лінії фронту на Донбасі провели промовистий фелшмоб.

Жителі Мар’їнки, Курахівки, Селидового об'єднались заради зворушливого флешмобу з нагоди 27-річниці Дня Незалежності України.

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Люди збирались на головних площах своїх міст та селищ, співали гімн і створювали собою великі серця, які символізують любов до України.

До такого патріотичного флешмобу також приєднались українські прикордонники на КПВВ "Мар’їнка".

Вітання місцеві передають й землякам з Донецька, які зараз перебувають в тимчасовій окупації.

Донецьк – це Україна. Любимо. Чекаємо!

– такими словами закінчується флешмоб до Дня Незалежності.

Дивіться відео патріотичного флешмобу на Донбасі до Дня Незалежності 2018:

До слова, напередодні Дня Незалежності та Дня прапора в населених пунтках окупованого Донбасу місцеві почали вивішувати синьо-жовті прапори, а на будівлях з'явились написи "Ми з Україною".