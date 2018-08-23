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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Наші люди всюди": українці на окупованому Донбасі проводять патріотичний флешмоб

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На окупованій Донеччині розвішують синьо-жовті прапори
На окупованій Донеччині розвішують синьо-жовті прапори / Скріншот

В окупованих населених пунктах Донеччини проукраїнськи налаштовані громадяни до Дня прапора та Дня Незалежності України розвішують синьо-жовті прапори.

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора.

Дивіться також: До Дня прапора у Дніпрі встановили два неймовірні рекорди: фото, відео

Синьо-жовті прапори не лише урочисто піднімають в українських містах, але й вивішують у населених пунктах в окупованих районах Донбасу, які тимчасово непідконтрольні Україні.

Українська журналістка Мар'яна П'єцух оприлюднила фото одразу з кількох населених пунктів окупованого Донбасу, де українці святкують День прапора та День Незалежності.

Зокрема, на фото видно, як біля знаків на в'їзді в окуповані міста вивісили синьо-жовті прапори.

На кількох будівлях із назвами населених пунктів з'явились написи "Це Україна" або "Ми з Україною".

23 серпня у День прапора у Дніпрі встановили два унікальні рекорди – на найбільшому флагштоку країни висотою 72 метри підняли найбільший державний прапор розміром 12 на 18 метрів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі День Незалежності Флешмоб Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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