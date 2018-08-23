"Наші люди всюди": украинцы на оккупированном Донбассе проводят патриотический флешмоб

В оккупированных населенных пунктах Донецкой области проукраински настроенные граждане ко Дню флага и Дню Независимости Украины развешивают сине-желтые флаги.

23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага.

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Сине-желтые флаги не только торжественно поднимают в украинских городах, но и вывешивают в населенных пунктах в оккупированных районах Донбасса, временно неподконтрольных Украине.

Украинская журналистка Марьяна Пьецух обнародовала фото сразу из нескольких населенных пунктов оккупированного Донбасса, где украинцы празднуют День флага и День Независимости.

В частности, на фото видно, как у знаков на въезде в оккупированные города вывесили сине-желтые флаги.

На нескольких зданиях с названиями населенных пунктов появились надписи "Это Украина" или "Мы с Украиной".

23 августа в День флага в Днепре установили два уникальных рекорда – на самом флагштоке страны высотой 72 метра подняли самый большой государственный флаг размером 12 на 18 метров.