Окупований Донецьк замайорів привітаннями з Днем Незалежності України: фото
В окупованому Донецьку розклеїли жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Незалежності України. При цьому написи на листівках зроблені російською мовою.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцевих жителів.
Так, жителі Донецька надіслали фотографії, які підтверджують появу постерів у різних районах окупованого міста.
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Зокрема, патріотичні листівки з'явилися біля будівлі Калінінського районного виконкому, на бульварі Шевченка, біля торгового центру "Амстор" та в інших частинах міста.
Усі фото: "Радіо Свобода"
Привітання з Днем Незалежності України на рекламних щитах Донецька
На вулицях Донецька розклеїли привітання з Днем Незалежності України
Привітання з Днем Незалежності України у Донецьку
Привітання з Днем Незалежності України у Донецьку