Окупований Донецьк замайорів привітаннями з Днем Незалежності України: фото

В окупованому Донецьку розклеїли жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Незалежності України. При цьому написи на листівках зроблені російською мовою.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцевих жителів. Так, жителі Донецька надіслали фотографії, які підтверджують появу постерів у різних районах окупованого міста. Читайте також: Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку: фото і відео Зокрема, патріотичні листівки з'явилися біля будівлі Калінінського районного виконкому, на бульварі Шевченка, біля торгового центру "Амстор" та в інших частинах міста. Усі фото: "Радіо Свобода"

Привітання з Днем Незалежності України на рекламних щитах Донецька

На вулицях Донецька розклеїли привітання з Днем Незалежності України

Привітання з Днем Незалежності України у Донецьку

Привітання з Днем Незалежності України у Донецьку