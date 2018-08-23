Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку: фото і відео

Незважаючи на обстріли, українські військові на Донеччині також у четвер, 23 серпня, святкують День прапора.

Жовто-синій стяг на повітряних кульках запустили із Авдіївки на окуповану територію, аби ті, хто сьогодні не може так гучно відзначати свято, хоча б побачили рідні кольори.

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Кореспондент 24 каналу зазначив, що такі акції із запуску українського прапору на окуповану територію нашими військовими робляться часто, не тільки на сам День прапора. Цікаво, що стяг завжди летить у тому напрямку, куди треба.



Військові запустили стяг на окуповану територію

З десятка разів, коли запускали український стяг, цей виявився найбільшим. Зшила прапор волонтерка Ангеліна Шостак. Вона зазначила, що зшила прапор-гігант розміром 20х6 метрів за три дні.

Звісно, як і в попередні рази, бойовики його зіб'ють. Але це не страшно – бо люди на окупованих територіях цей прапор все одно побачать.