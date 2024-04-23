Насамперед через те, що окупанти рухаються вздовж залізної дороги, що йде з Авдіївки. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що далі вона йде в тил Карлівського та Курахівського угруповання наших військ.
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Чому просування росіян в Очеретиному є дуже небезпечним
На думку Світана, у такий спосіб росіяни можуть спробувати піти в обхід Карлівського та Курахівського угруповання. Саме тому вкрай важливого припинити це просування й така можливість там є.
"Саме Очеретине є панівною висотою. У цьому районі є можливість відрізати це вклинення росіян. Вона з'явиться після того, як надійде хоча б перша партія американської допомоги", – сказав полковник запасу ЗСУ.
Що відбувається в Очеретиному: дивіться на карті
Росіяни сформували в районі Очеретине – Бердичі дивізію з 4 бригад. Їхня мета там – просуватися вздовж гряди з Очеретиного на Карлівку.
Коли зможемо відрізати клин в Очеретиному
У Пентагоні розуміють необідність поставити допомогу Україні якомога швидше. На думку Світана, партія військової допомоги вже підготовлена десь у Європі, й буквально за добу може бути в нас на лінії боєзіткнення. Щойно буде проголосований в Сенаті й підписаний президентом наказ – її можуть відправити.
"Ми отримаємо достатню кількість боєприпасів, щоб відрізати ці дуже небезпечні вклинення. Рух на Очеретине, певно, небезпечніше ніж свого часу втрата Авдіївки", – зауважив полковник запасу.
Ситуація у Часовому Яру
Часів Яр Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, але ситуація складна. За словами Світана, там воюють 2 – 3 дивізії окупантів. Це місто зараз у пріоритеті загарбників, щоб піднести його до інавгурації Владіміра Путіна 7 травня.
Їм треба якийсь позитивний ефект. Від Очеретиного вони його не отримають, а ось від Часового Яру можуть. Ба більше, якщо, наприклад, наші війська залишать місто, то це дасть росіянам можливість одразу рухатися у бік Слов'янська,
– пояснив Світан.
Також це надасть ворогу можливість піти на Костянтинівку. На думку Світана, відхід з Часового Яру взагалі може призвести до обвалу фронту до другої лінії оборони.
Останні новини з фронту: коротко
- Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що ворог хоче прорвати нашу лінію оборони на північний захід від Авдіївки, що на Донеччині. Однак прибуття військової допомоги від партнерів може зірвати плани Росії.
- Росіяни поширили фейкову інформацію буцімто ЗСУ вийшли з Новомихайлівки Донецької області. Однак командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Євген Шаматалюк заявив, що це не правда.
- Інтенсивність бойових дій у Часовому Яру дуже велика. Окупанти кидають усі сили та авіацію на це місто.