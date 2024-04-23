Насамперед через те, що окупанти рухаються вздовж залізної дороги, що йде з Авдіївки. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що далі вона йде в тил Карлівського та Курахівського угруповання наших військ.

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Чому просування росіян в Очеретиному є дуже небезпечним

На думку Світана, у такий спосіб росіяни можуть спробувати піти в обхід Карлівського та Курахівського угруповання. Саме тому вкрай важливого припинити це просування й така можливість там є.

"Саме Очеретине є панівною висотою. У цьому районі є можливість відрізати це вклинення росіян. Вона з'явиться після того, як надійде хоча б перша партія американської допомоги", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Що відбувається в Очеретиному: дивіться на карті

Росіяни сформували в районі Очеретине – Бердичі дивізію з 4 бригад. Їхня мета там – просуватися вздовж гряди з Очеретиного на Карлівку.

Коли зможемо відрізати клин в Очеретиному

У Пентагоні розуміють необідність поставити допомогу Україні якомога швидше. На думку Світана, партія військової допомоги вже підготовлена десь у Європі, й буквально за добу може бути в нас на лінії боєзіткнення. Щойно буде проголосований в Сенаті й підписаний президентом наказ – її можуть відправити.

"Ми отримаємо достатню кількість боєприпасів, щоб відрізати ці дуже небезпечні вклинення. Рух на Очеретине, певно, небезпечніше ніж свого часу втрата Авдіївки", – зауважив полковник запасу.

Ситуація у Часовому Яру

Часів Яр Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, але ситуація складна. За словами Світана, там воюють 2 – 3 дивізії окупантів. Це місто зараз у пріоритеті загарбників, щоб піднести його до інавгурації Владіміра Путіна 7 травня.

Їм треба якийсь позитивний ефект. Від Очеретиного вони його не отримають, а ось від Часового Яру можуть. Ба більше, якщо, наприклад, наші війська залишать місто, то це дасть росіянам можливість одразу рухатися у бік Слов'янська,

– пояснив Світан.

Також це надасть ворогу можливість піти на Костянтинівку. На думку Світана, відхід з Часового Яру взагалі може призвести до обвалу фронту до другої лінії оборони.

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