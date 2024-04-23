Прежде всего из-за того, что оккупанты движутся вдоль железной дороги, идущей из Авдеевки. Об этом в ежедневной сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что дальше она идет в тыл Карловской и Кураховской группировки наших войск.

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Почему продвижение россиян в Очеретино является очень опасным

По мнению Свитана, таким образом россияне могут попытаться пойти в обход Карловской и Кураховской группировки. Именно поэтому крайне важно прекратить это продвижение и такая возможность там есть.

"Именно Очеретино является господствующей высотой. В этом районе есть возможность отрезать это вклинение россиян. Она появится после того, как поступит хотя бы первая партия американской помощи", – сказал полковник запаса ВСУ.

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Россияне сформировали в районе Очеретино – Бердичи дивизию из 4 бригад. Их цель там – продвигаться вдоль гряды из Очеретино на Карловку.

Когда сможем отрезать клин в Очеретино

В Пентагоне понимают необходимость поставить помощь Украине как можно скорее. По мнению Свитана, партия военной помощи уже подготовлена где-то в Европе, и буквально за сутки может быть у нас на линии боестолкновения. Как только будет проголосован в Сенате и подписан президентом приказ – ее могут отправить.

"Мы получим достаточное количество боеприпасов, чтобы отрезать эти очень опасные вклинения. Движение на Очеретино, вероятно, опаснее чем в свое время потеря Авдеевки", – отметил полковник запаса.

Ситуация в Часовом Яру

Часов Яр Донецкой области находится под контролем ВСУ, но ситуация сложная. По словам Свитана, там воюют 2 – 3 дивизии оккупантов. Этот город сейчас в приоритете захватчиков, чтобы преподнести его к инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Им надо какой-то положительный эффект. От Очеретино они его не получат, а вот от Часового Яра могут. Более того, если, например, наши войска оставят город, то это даст россиянам возможность сразу двигаться в сторону Славянска,

– объяснил Свитан.

Также это даст врагу возможность пойти на Константиновку. По мнению Свитана, уход из Часового Яра вообще может привести к обвалу фронта до второй линии обороны.

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