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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Оккупированный Донецк запестрил поздравлениями с Днем Независимости Украины: фото

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Поздравления с Днем Независимости Украины появились в Донецке
Поздравления с Днем Независимости Украины появились в Донецке / Radiosvoboda.org

В оккупированном Донецке расклеили желто-голубые листовки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины. При этом надписи на листовках сделаны на русском языке.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных жителей.

Так, жители Донецка прислали фотографии, которые подтверждают появление постеров в различных районах оккупированного города.

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В частности, патриотические листовки появились у здания Калининского районного исполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра "Амстор" и в других частях города.

Все фото: "Радио Свобода"

Донецьк День Незалежності України привітання
Поздравление с Днем Независимости Украины на рекламных щитах Донецка

Донецьк День Незалежності України привітання
На улицах Донецка расклеили поздравления с Днем Независимости Украины

Донецьк День Незалежності України привітання
Поздравление с Днем Независимости Украины в Донецке

Донецьк День Незалежності України привітання
Поздравление с Днем Независимости Украины в Донецке

 

Теги: Новости Украины День Независимости Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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