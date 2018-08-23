Оккупированный Донецк запестрил поздравлениями с Днем Независимости Украины: фото

В оккупированном Донецке расклеили желто-голубые листовки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины. При этом надписи на листовках сделаны на русском языке.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных жителей.

Так, жители Донецка прислали фотографии, которые подтверждают появление постеров в различных районах оккупированного города.

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В частности, патриотические листовки появились у здания Калининского районного исполкома, на бульваре Шевченко, возле торгового центра "Амстор" и в других частях города.

Все фото: "Радио Свобода"



Поздравление с Днем Независимости Украины на рекламных щитах Донецка



На улицах Донецка расклеили поздравления с Днем Независимости Украины



Поздравление с Днем Независимости Украины в Донецке

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Поздравление с Днем Независимости Украины в Донецке