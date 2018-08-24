Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили технику оккупантов: яркое видео
Украинские войска Вооруженных сил провели операцию на Донбассе, в рамках которой точным ударом уничтожили технику пророссийских боевиков и ранили одного оккупанта.
Соответствующее видео обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
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Авдеевское направление, воины Вооруженных сил Украины дают адекватный ответ на провокационные действия российско-оккупационных войск. ОСы вперед! Верю в победу!
– написал он.
В начале видео за кадром слышно, как украинский защитник говорит "поехали".
Также отмечается, что оккупант, который был ранен в результате действий бойцов ВСУ, является водителем машины.
Источник: 24 Канал
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