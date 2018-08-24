Бійці ЗСУ точним ударом знищили техніку окупантів: яскраве відео
Українські військові Збройних сил провели операцію на Донбасі, в рамках якої влучним ударом знищили техніку проросійських бойовиків та поранили одного окупанта.
Відповідне відео оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.
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Авдіївський напрямок, воїни Збройних сил України дають адекватну відповідь на провокаційні дії російсько-окупаційних військ. ОСи вперед! Вірю в перемогу!
– написав він.
На початку відео, за кадром чути, як український захисник говорить "поїхали".
Також, зазначається, що окупант, який був пораненим у результаті дій бійців ЗСУ, є водієм машини.
Джерело: 24 Канал
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